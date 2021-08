Outback abre 500 novas vagas de emprego

A Bloomin’ Brands Brasil, rede detentora do Outback Steakhouse, anunciou a abertura de mais de 500 vagas de emprego. Parte delas são para profissionais sem experiência.

Os interessados devem ter mais de 18 anos, ser preferencialmente estudante (pessoas com ensino médio/técnico completo) e ter disponibilidade de horário, inclusive para finais de semana e feriados. A rede procura pessoas dedicadas, com perfil dinâmico e vontade de crescer. Além disso, oferece ótima remuneração e benefícios como vale-transporte, refeição no local, assistência médica e odontológica. As vagas são também para jovem aprendiz e pessoas com deficiência.

Para participar do processo seletivo, basta acessar o site da empresa e preencher as informações. O Outback Steakhouse não informou uma data limite para o término das inscrições, deixando a seleção em aberto até o preenchimento das vagas.