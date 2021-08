Outback abre 500 vagas em novas lojas para pessoas sem experiência

A Bloomin’ Brands, marca proprietária do Outback, está expandindo e anunciou a abertura de mais 10 unidades da rede de restaurantes no país. Com isso, mais de 500 vagas de emprego foram abertas tanto para os períodos diurno e noturno. As oportunidades não exigem experiência prévia.

É necessário que os candidatos tenham mais de 18 anos, seja preferencialmente estudante (pessoas com ensino médio/técnico completo) e ter disponibilidade de horário, inclusive para finais de semana e feriados. A rede procura ainda pessoas dedicadas, com perfil dinâmico e vontade de crescer. Além disso, oferece ótima remuneração e benefícios como vale-transporte, refeição no local, assistência médica e odontológica.

As lojas farão parte dos empreendimentos: Shopping Metrô Tucuruvi (SP), Shopping Penha (SP), Shopping Campo Limpo (SP), SuperShopping Osasco (Osasco – SP), Golden Square Shopping Center (São Bernardo do Campo – SP), Ilha Plaza Shopping (RJ), Madureira Shopping (RJ), Shopping ParkJacarepaguá (RJ), Shopping Conjunto Nacional (Brasília – DF) e Parque Shopping Belém (Belém – PA).

Para participar do processo seletivo, basta acessar este site e preencher as informações.