Pai de Zilu Godoi morre por complicações da covid-19

Geraldo Godoi, pai de Zilu Godoi, morreu na madrugada deste sábado, vítima de complicações da covid-19. O idoso, de 89 anos, foi hospitalizado em Goiânia (GO) após fraturar três costelas e perfurar o pulmão em uma queda dentro de casa. Já no hospital, ele foi diagnosticado com coronavírus.

De acordo com o Uol, na semana passada, Zilu compartilhou com os seguidores que seu pai e sua mãe haviam recebido o diagnóstico de covid-19. Porém a mãe não necessitou de internamento hospitalar.

Ontem, a mãe de Wanessa Camargo lamentou não poder deixar os Estados Unidos para visitar o pai no Brasil por conta da imigração. “Há um ano, estou passando por um processo migratório aqui nos EUA, onde sou proibida de sair do país até que tudo seja finalizado legalmente… e toda essa situação, me deixa ainda mais transtornada e com sensação de impotência!”, disse ela.