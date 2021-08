Pai é preso suspeito de estuprar filhas gêmeas de três anos

Um homem de 44 anos foi preso neste sábado (21) suspeito de ter estuprado as próprias filhas gêmeas, de apenas três anos de idade. O crime aconteceu em Ipaporanga (CE). As informações são do G1.

O crime foi denunciado pela avó das crianças na terça-feira (17). O suspeito chegou a confessar o crime para um parente antes de fugir.

Ele foi capturado e encaminhado para a Delegacia Regional de Cratéus e depois encaminhado para uma unidade prisional. Ele responderá por estupro de vulnerável.