Palmas-TO 0 x 2 Guarany de Sobral-CE – Líder, Cacique do Vale vence outra e se classifica!

Palmas, TO, 21 (AFI) – Numa tarde infeliz de seus jogadores, o Palmas desperdiçou várias oportunidades e acabou vendo o atacante Daniel Passira marcar dois gols para o Guarany de Sobral, na vitória cearense por 2 a 0, neste sábado (21), no Estádio Nilton Santos, em Palmas. A partida foi válida pela 12ª rodada do Brasileiro Série D – Grupo A2.

Com a vitória, o Guarany de Sobral é o primeiro time do Grupo A2 a garantir de forma antecipada uma das quatro vagas para a segunda fase do Brasileiro Série D. Resultado que manteve o Cacique do Vale na liderança isolada com 25 pontos. Já o Palmas com a derrota ainda se mantém na quinta colocação 14 pontos, porém, poderá ser ultrapassado.

O JOGO

Embalado pela três vitórias e empate nos últimos quatro jogos, aos 8 minutos, Bruninho desperdiçou boa chance para o Palmas dentro da área, mas no arremate a defesa salva para escanteio.

Aos 18 minutos, o meia-atacante Daniel Passira abriu o placar no Estádio Nilton Santos para o Cacique do Vale. Defesa do Palmas falhou ele dividiu com o goleiro Matheus Lorenzo, e a bola foi para as redes. Foi no momento em que o time da casa tinha mais o controle da partida, apesar de não ter criado chances reais de gols, mas dominava.

Clube é o primeiro classificado do Grupo A2. Foto: Reprodução

SEGUNDO TEMPO

Boa jogada de Bruninho a bola sobrou para o meia-atacante Tchô que arriscou de fora das área, mas o chute saiu fraco e goleiro Célio defendeu. Aos 6 minutos, os visitantes chegaram com perigo. Daniel Passira, autor do gol, recebeu ótimo passe na grande área e finalizou, mas a bola desviou na zaga e foi para fora.

O Palmas continuava dominando, e aos 15 minutos, o lateral-direito, Igor Pupinski, que estava atuando de atacante teve a chance do empate na frente do goleiro Célio, que defendeu o lance. Aos 17 minutos, após escanteio, o lateral-esquerdo Matheus Destro tentou de puxeta e a bola passou perto do gol do Guarany.

Aos 19 minutos, na entrada da área, Bruninho livre bateu forte para fora desperdiçando uma chance real de gol para o Palmas.

Aos 37 minutos, o zagueiro João Bernardo desperdiçou outra ótima oportunidade de gol para os donos da casa dentro da pequena área chutando sobre o travessão.

Gol

Como o Palmas desperdiçou a chande do empate, aos 40 minutos do segundo tempo, escanteio da esquerda bola foi para área, e o atacante Daniel Passira ganhou no alto do zagueiro Pierre e testou por cima do goleiro Matheus Lorenzo fazendo 2 a 0 para o Guarany de Sobral sacramentando a vitória e a classificação de forma antecipada do time cearense para a próxima fase.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Palmas enfrentará o Juventude Samas, em São Matheus, no Maranhão, no Estádio Pinheirão, às 15h30, do próximo sábado (28). Já o líder Guarany receberá no Estádio do Junco, no mesmo dia, só que às 15 horas, o Moto Club do Maranhão.