Palmas-TO 2 x 1 Tocantinópolis-TO – Palmas para o Palmas! Virada para seguir na briga pela vaga!

Palmas, TO, 07 (AFI) – De virada, o Palmas venceu o Tocantinópolis por 2 a 1, na tarde deste sábado (7), no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 10ª rodada do Brasileiro Série D – Grupo A2.

Com a vitória, o Palmas subiu uma posição e agora ocupa a sexta colocação com 11 pontos, enquanto o time de Tocantinópolis segue na lanterna com sete pontos. A partida estava marcada para começar às 15h30, mas teve um atraso de quase 15 minutos, por falta de policiamento.

Dudu a 1 minuto de jogo abriu o placar para o Tocantinópolis. Bruninho, aos 22 minutos do primeiro tempo, deixou tudo igual, e Tchô, aos 32 minutos da etapa final, cobrando pênalti, decretou a vitória do Palmas por 2 a 1.

JOGO

Tão logo a bola rolou, já estava nas redes do Palmas. É que a 1 minuto de partida o Tocantinópolis abriu o placar com Dudu. Após cruzamento de Marcinho, Dudu subiu de cabeça e fez 1 a 0 para os visitantes. Ainda melhor na partida, o Verdão do Norte seguiu dominando o duelo. Aos 8 minutos, o atacante Bilau pegou um rebote de fora da área e assustou goleiro Matheus Silva.

O TEC seguiu mais perto do gol do Palmas e, aos 19 minutos, Samuel recebeu presente dos defensores do Tricolor e desperdiçou a chance de ampliar. Como diz a lenda do futebol. Quem não faz, leva. Isso mesmo aconteceu. Quando os visitantes eram melhores na partida, aos 22 minutos, o Palmas chegou ao empate com Bruninho fazendo 1 x 1. Já no final da primeira etapa, o lateral-esquerdo do Palmas, Matheus Destro cruzou na área, o meia Tchô tentou, mas o goleiro Gabriel fez boa intervenção salvando o gol dos time da casa mandando a bola para escanteio.

VIRADA!

Aos 6 do segundo tempo, o zagueiro Moisés cabeceou e levou perigo ao gol tricolor. Depois dos 15 minutos, os treinadores fizeram várias alterações em suas equipes querendo a vitória. Mas o jogo seguiu equilibrado, sem chances de gols. Aos 31 minutos, o atacante Nona, que entrou no lugar de Bruninho sofreu pênalti do goleiro Gabriel.

Na verdade, o zagueiro Moisés também estava na jogada, mas o árbitro catarinense Evandro Tiago Bender viu a carga do goleiro em cima do atacante Nona. O experiente Tchô cobrou com categoria e deslocou o goleiro Gabriel para marcar o gol da virada a favor dos donos da casa. Depois disso, a partida ficou mais pegada e os donos da casa souberam administrar o resultado.

PRÓXIMOS JOGOS

O Palmas vai até a cidade de Piripiri, no Piauí enfrentar o 4 de Julho, no Estádio Arena Colorada, às 16 horas, no próximo sábado (14). Já o TEC enfrentará o Guarany de Sobral (CE), às 15 horas, no Estádio Junco, em Sobral, também no sábado (14).