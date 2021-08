Palmeiras 2 x 3 Fortaleza – Jogaço e vitória do Leão com gol aos 49 do segundo tempo!

São Paulo, SP, 07 (AFI) – Com gol aos 49 minutos do segundo tempo, o Palmeiras perdeu para o Fortaleza, na noite deste sábado, por 3 a 2, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto, que colocou frente a frente dois times do G4, foi muito equilibrado e ainda teve dois jogadores expulsos (um de cada lado). Esta também foi a primeira derrota do Verdão como mandante no campeonato.

Com o resultado, o Palmeiras segue na liderança com 32 pontos. Só que poderá perder a primeira posição neste domingo, caso o Atlético-MG, vice-líder com 31, vença o Juventude, em Caxias do Sul (RS). Este também foi o segundo jogo seguido dos paulistas sem vitória, que na última rodada haviam ficado no 0 a 0 com o São Paulo, no Morumbi.

Já o Fortaleza permanece em terceiro lugar, só que agora com 30 pontos. A vitória consolida o time cearense dentro do G4 e agora mais próximo das primeiras posições, sendo a grande surpresa do campeonato.

FUTEBOL DE ENCHER OS OLHOS

O primeiro tempo foi de um ótimo futebol apresentado por Palmeiras e Fortaleza. A dupla manteve postura ofensiva durante os 45 minutos iniciais, tanto é que marcaram quatro gols e foram para o intervalo com um animado 2 a 2 no placar.

Logo aos 11 minutos, o time paulista fez o primeiro da partida. Wesley lançou Mayke, que cruzou na área e viu Titi tentar afastar, mas mandar contra o próprio gol. O time cearense reclamou bastante no lance, pois um de seus jogadores, Romarinho, estava caído no gramado e o Palmeiras não quis paralisar o confronto para o atendimento.

Mas o Fortaleza não se desestabilizou e aos 17 deixou tudo igual após cobrança de falta de Lucas Crispim e cabeceio de Marcelo Benevenuto. Animado com o empate, os visitantes viraram a partida pouco tempo depois, aos 24, quando Romarinho chutou, Weverton deu rebote e Robson completou para o fundo das redes.

O confronto era equilibrado e o placar estava completamente em aberto. Aos 26, Renan arriscou de longe e acertou o travessão de Marcelo Boeck. E aos 33 veio o empate do Palmeiras. Scarpa invadiu a área pela direita e viu William sem marcação para apenas completar para as redes com a perna esquerda.

Elenco do Palmeiras comemora um dos gols do primeiro tempo

EXPULSÕES E EMPATE JUSTO

Após um primeiro tempo eletrizante, a etapa final foi menos intensa. Ainda assim os times seguiram no ataque e tiveram oportunidades de gol. Aos 17, Gustavo Gómez desarmou Lucas Crispim e cruzou para Raphael Veiga isolar pela linha de fundo. Dois minutos depois foi a vez de Gómez aproveitar cruzamento e testar para fora.

O Fortaleza precisou adotar a cautela a partir dos 24 minutos, quando Felipe recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso de campo. Restou ao Palmeiras partir para cima em busca da vitória. E ela poderia ter sido conquistada aos 39, quando Luiz Adriano recebeu dentro da pequena área e finalizou em cima de Marcelo Boeck.

O Fortaleza manteve a forte estrutura defensiva e segurou o Palmeiras, que ainda viu Victor Luis também receber o segundo amarelo e deixar o campo mais cedo. Até que aos 49, Yago Pikachu fez linda jogada individual e tocou para Igor Torres concluir para o gol, fazendo o terceiro e dando números finais a partida.

PRÓXIMOS JOGOS

Pelo Brasileirão, o Palmeiras voltará a campo no sábado para enfrentar o Atlético-MG, às 19 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Já o Fortaleza receberá o Santos no domingo, às 18h15, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Porém, antes disso o Palmeiras voltará a campo na terça-feira, quando enfrentará o São Paulo, às 21h30, no Morumbi, em São Paulo (SP), pelo confronto de ida das quartas de final da Copa Libertadores.