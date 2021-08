Palmeiras negocia empréstimo de meio-campo ex-Guarani ao Operário-PR para Série B

São Paulo, SP, 24 (AFI) – O Palmeiras está negociando o empréstimo de Alan ao Operário-PR. A jovem promessa de 21 anos, esteve emprestado ao Guarani no ano passado, mas teve sua passagem interrompida por uma uma fratura na perna sofrida na partida diante do América-MG.

O jogador vem treinando junto com o grupo principal do palmeiras que é comandado pelo Abel Ferreira, mas já está ciente que a comissão técnica não conta com o jogador para a sequência da temporada. A tendência é que o atleta viaje nos próximos dias para se apresentar ao Fantasma. Alanzinho tem contrato com o Verdão até dezembro de 2023.

CAMPANHA DO OPERÁRIO

O Fantasma vem fazendo boa campanha na Série B e atualmente briga na parte de cima da tabela, ocupando a sexta posição com 32 pontos, apenas um de distância do Avaí, primeira equipe dentro do G4.

E na última rodada recebeu o Vasco e venceu por 2 a 0, as duas equipes fazem um confronto direto por uma vaga na elite nacional do próximo ano e a equipe paranaense conseguiu vencer os dois jogos contra o Cruz-Maltino. O Operário volta à campo nesta terça-feira contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, às 19h.