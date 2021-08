Palmeiras x Fortaleza – Confronto direto coloca liderança em xeque

São Paulo, SP, 06 (AFI) – O Allianz Parque vai receber neste sábado o que tem tudo para ser um dos melhores jogos da 15ª rodada do Brasileirão. A partir das 21 horas, Palmeiras e Fortaleza fazem um confronto direto pelas primeiras colocações.

Invicto há dez partidas na temporada, sendo oito pelo Brasileirão, o Palmeiras é o atual líder, com 32 pontos. Em caso de tropeço, o time comandado pelo português Abel Ferreira pode ser ultrapassado pelo Atlético-MG, que no domingo encara o Juventude.

Uma das surpresas nesta primeira metade de campeonato, o Fortaleza busca a reabilitação depois da derrota no clássico para o Ceará, por 3 a 1, para seguir no G4. O Leão do Pici é o terceiro colocado, com 27 pontos.

COMO VEM O VERDÃO

O Palmeiras tem desfalques importantes em relação ao time que empatou sem gols o clássico com o São Paulo. O polivalente Felipe Melo, o volante Danilo e o atacante Breno Lopes receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão automática.

Na defesa, Luan deve ser o companheiro de Gustavo Gómez. No meio de campo, o substituto de Danilo será Patrick de Paula. A dúvida está no ataque. O ídolo Dudu pode aparecer entre os titulares, enquanto Wesley corre por fora.

VAI MEXER, LEÃO?

Sem muito tempo para trabalhar, o técnico Juan Pablo Vojvoda vai manter a base que vem jogando. Sem poder atuar na Copa do Brasil por já ter defendido o Botafogo, o zagueiro Marcelo Benevenuto está de volta ao time titular. Poupado, o atacante Robson aparece no lugar do artilheiro Wellington Paulista.

“Neste sábado, será um jogo muito difícil, o Palmeiras tem uma grande equipe, são os líderes. Temos que mostrar nossa força em jogos complicados como esse”, disse o meia Matheus Vargas.