Pamela Hollanda apoia ‘Agosto Lilás’, mês do combate à violência contra mulher

A influenciadora Pamella Holanda utilizou suas redes sociais na última segunda-feira (2) para demonstrar apoio ao ‘Agosto Lilás’, campanha de combate à violência contra a mulher. Há cerca de três semanas, Pamella denunciou o ex-marido, DJ Ivis, por agressão.

“Minha alma é lilás. No mês dedicado a essa luta contra a violência contra a mulher, me sinto honrada por poder primeiro ser voz e segundo representar a coragem que é ir contra um machismo estrutural no qual crescemos e inconscientemente alimentamos, seja com falas, comportamentos, ações… que não só nesse mês, mas em todos os outros meses do ano, isso seja debatido, esclarecido e dado a devida importância!”, escreveu.

Pamella ainda lembrou que durante o período de isolamento social os casos de violência doméstica aumentaram. O ‘Agosto Lilás’ é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e tem como um dos seus objetivos intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha.