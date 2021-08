Pamella Holanda desabafa ao revelar que não está recebendo auxílio financeiro de ninguém

Pamella Holanda usou as redes sociais para desabar sobre o fato de que não está recebendo nenhuma ajuda financeira desde que denunciou DJ Ivis, seu ex-marido, após diversas agressões físicas e emocionais.

A influenciadora digital explicou que teve ajuda no início de uma amiga. “Mas de qualquer outra pessoa não recebi”, explicou. “Muitas pessoas disponibilizaram seus advogados para me ajudar, mas eu agradeci e agradeço. Eu já tinha a minha, que pegou meu caso sem nem me conhecer, e sem receber nada até que eu tenha condições de pagá-la, e que tem me ajudado muito, até emocionalmente”, acrescentou.

Holanda ainda revelou que conseguiu receber pagamento antecipando de algumas marcas que faz publicidade na internet. “Minha gratidão a todos vocês, e a quem verdadeiramente tem se preocupado de verdade! E a vida continua, é pra frente e pra cima que se olha, não pros lados e pra trás”, finalizou.