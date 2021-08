Pamella Holanda volta a falar sobre DJ Ivis: ‘Eu tinha tudo, mas não era feliz’

Pamella Holanda voltou a falar sobre a vida que tinha com o ex-marido DJ Ivis. Em um desabafo, a jovem contou que quer ser inspiradora para outras mulheres para evitar novas violências.

“Eu acredito que se eu puder inspirar com coragem, com vontade, a pensar ‘eu não mereço viver isso apesar de eu ter algo’… Eu tinha tudo, mas não era feliz”, relatou ela em uma rede social.

De acordo com informações da revista Quem, a influencer disse ainda que quer usar a mídia para discutir casos de violência doméstica: “Isso é tão banalizado, às vezes, visto até como normal, como natural. Você apanhar do seu parceiro, sofrer violência física, psicológica, patrimonial, sexual é uma coisa absurda, me enoja”, destacou.