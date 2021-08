Pan-eslavismo: um resumo sobre o movimento

Pan-eslavismo: tudo aquilo que você precisa saber

O termo “pan-eslavismo” se refere a um importante movimento que se iniciou no século XIX e que influenciou de maneira decisiva os rumos da Primeira Guerra Mundial.

O tópico é abordado com frequência pelas principais provas de história do país. Assim, é fundamental que você domine as principais características do pan-eslavismo.

Pan-eslavismo: definição

O pan-eslavismo foi um movimento político e nacionalista que se iniciou no século XIX. O principal objetivo dos membros do movimento era unir todos os povos eslavos da Europa sob uma única bandeira, um único Estado e uma única língua.

Pan-eslavismo: principais características

O pan-eslavismo tinha como objetivo unir os povos denominados de “eslavos”. Essa denominação engloba todos os povos que um dia fizeram parte da denominada Iugoslávia e que compartilhavam de aspectos culturais e políticos comuns. São eles: russos, bielo-russos, poloneses, eslovenos, ucranianos, búlgaros, checos e sérvios.

Uma das principais características, ainda, desse movimento era a necessidade de despertar nos povos supracitados o sentimento nacionalista, com o objetivo de promover a união dos mesmos.

Pan-eslavismo: o caso da Rússia

A Rússia utilizou o movimento para se impor como império dentro da Europa. O absolutismo russo era justificado com base no papel do país de supostamente “defender” os demais povos eslavos que habitavam em diferentes territórios do leste europeu.

Pan-eslavismo: a Primeira Guerra Mundial

Todos nós sabemos que os diferentes tipos de nacionalismos existentes no século XIX influenciaram os rumos da Primeira Guerra Mundial, que se iniciou em 1914, no século XX. Dentre esses movimentos, o pan-eslavismo merece destaque.

Isso porque, a partir de determinado momento, a Rússia e os seus aliados buscam a criação da denominada “Grande Sérvia”, um Estado Nacional que seria criado a partir da expansão do território da atual Sérvia. Nesse local habitariam os povos eslavos, membros do pan-eslavismo.

Porém, esses interesses acabaram resultando em conflitos, uma vez que outras nações também tinham interesse na região dos Balcãs, em que seria construída a Grande Sérvia.

O principal conflito ocorreu entre o Império Russo e os eslavos e o Império Austro-Húngaro. As disputas se tornariam acirradas até culminarem no estopim da Primeira Guerra Mundial: o assassinato do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro Francisco Ferdinando. O evento ficaria conhecido como “Atentado de Sarajevo” e foi organizado e executado por um membro do grupo Mão Negra, que defendia o pan-eslavismo.