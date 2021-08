Pão de queijo x pão delícia: você sabe a diferença entre as receitas mineiras e baianas?

Para quem não é da Bahia, o pãozinho delícia pode ser considerado uma iguaria. Muitas vezes, nosso queridinho dos aniversários e festas de um modo geral é confundido com o pão de queijo mineiro. Mas, apesar dos dois levarem queijo – e serem uma delícia – podemos dizer que são bastante diferentes. Para celebrar o dia do pão de queijo, fizemos uma comparação entre os dois – e você poderá aproveitar as duas receitas para se deliciar!

O pão de queijo mineiro é bem mais antigo. Há relatos de que a receita foi criada ainda no século XVIII, quando as cozinheiras das fazendas utilizavam nos preparos de pães a farinha de mandioca – o que chamamos de povilho hoje – no lugar da farinha de trigo, que foi trazida ao Brasil pelos portugueses.

A história do pão delícia, criado em Salvador, também tem algumas hipóteses, mas é bem mais recente. Uma das versões é que uma dona de casa fez uma massa de pão que ficou grudenta, por ter usado pouca farinha. Ela teria esquecido a massa, que acabou fermentando e, depois, ela resolveu assar assim mesmo.

A “mãe” mais conhecida do pão delícia é a cozinheira Elíbia Portela, que há mais de 50 anos faz e também ensina a fazer o pãozinho.

A base do pão de queijo, além de, claro, o queijo, é o povilho. Tem receitas que usam tanto o doce quanto o azedo, enquanto outras utilizam apenas o azedo. Não leva farinha de trigo.

Já o pão delícia leva farinha de trigo. Em algumas receitas, vai leite condensado na massa, em outras, não. Além disso, eles podem ser recheados – normalmente com um creme a base de queijo, mas a criatividade é livre -, ou sem recheio.