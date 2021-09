Paolla Oliveira é a grande vencedora do ‘Super Dança do Famosos’

[ad_1]







A samba e a valsa tomaram conta do palco da “Super Dança dos Famosos” na noite do último domingo (29), e consagrou Paolla Oliveira como a grande campeã do reality.

A atriz, que levou para casa o troféu da competição e um carro zero quilômetro, desbancou os colegas Rodrigo Simas e Dandara Mariana, que ficaram, respectivamente, com a segunda e terceira colocações.

No júri artístico quem participou do último programa foram Ana Maria Braga, Rebeca Andrade e Alexandre. Já no júri técnico, se emocionaram com a despedida, Carlinhos de Jesus e Claudia Motta. Quem realmente decidiu a competição foi a plateia, que deixou tudo nos décimos de diferença.

Veja o resultado final:

1. Paolla Oliveira e Leandro Azevedo – 119.8

2. Rodrigo Simas e Nathalia Ramos – 119.7

3. Dandara Mariana e Diego Maia – 119.6

Confira o momento do anúncio: