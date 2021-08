Papai do ano: Kayky Brito posa com a namorada grávida

Kayky Brito compartilhou nas redes sociais nesta sexta-feira (13) alguns cliques ao lado da namorada, Tamara Dalcamale. O casal está a espera o primeiro filho. Na imagem, o ator apareceu sem camisa e ela exibindo o barrigão de biquíni na frente do espelho. Nos comentários, amigos do casal deixaram seus elogios como “lindos” e “papai do ano”.