Para acompanhar o café: veja receita de pão de tapioca

Uma dica para acompanhar o café da tarde é preparar um delicioso pão de tapioca. Confira abaixo o modo de preparo indicado pela Nestlé.

Ingredientes:

1 e meia xícara (chá) de leite

4 colheres (sopa) de óleo

1 envelope de tempero sabor Massas e Molhos

150 g de tapioca granulada

1 ovo

1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado grosso

meia xícara (chá) de polvilho doce

queijo parmesão ralado grosso, para polvilhar

Modo de preparo:



Coloque o leite, o óleo e o tempero em uma panela para ferver. Coloque a tapioca em um recipiente e regue com a mistura sem parar de mexer. Após formar uma goma, adicione o ovo, o queijo parmesão e o polvilho doce e misture bem.

Umedeça as mãos e faça bolinhas com a massa e não esqueça de polvilhar com o queijo ralado. m uma assadeira grande, untada com manteiga, coloque as bolinhas e leve para assar em forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos, ou até dourar.