Para fechar bem o dia: confira receita de batata gratinada com bacon

Se você está em busca de uma receita prática e deliciosa para fechar o dia bem, essa é uma excelente dica. A batata gratinada é ótima para compartilhar com a família toda e tem o toque especial do bacon.Confira a receita da Nestlé:

Em uma panela, cozinhe as batatas em água fervente com o sal por cerca de 10 minutos. Escorra-as e reserve-as.

Corte o alho ao meio, esfregue cada metade no fundo de um recipiente refratário (30 cm x 19 cm) e unte com manteiga.

Arrume as batatas reservadas no recipiente e cubra-as com o molho de queijo e o bacon picado.