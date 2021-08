Para os vegetarianos: veja receita de abóbora caramelizada

Uma boa pedida para quem é vegetariano ou deseja diminuir o consumo de carne é preparar uma deliciosa abóbora caramelizada. Confira abaixo o modo de preparo indicado pela Nestlé.

Ingredientes:

meia abóbora japonesa (cabochá), sem sementes

meia xícara (chá) de mel

6 cravos-da-índia

1 colher (sopa) de canela em pó

1 colher (chá) de noz-moscada ralada na hora

1 colher (chá) de curry em pó

1 colher (sopa) de pimenta rosa

1 colher (chá) de sal

2 envelopes de tempero sabor legumes



Modo de preparo:

Lave a abóbora com cuidado e corte em fatias de cerca de 1cm. Disponha as fatias de abóbora lado a lado e espalhe o mel e as especiarias em uma assadeira. untada com manteiga. Misture aos poucos. Tempere com sal e o tempero e Sabor e deixe coberto com o papel- alumínio.

Leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos ou até ficar macia. Tire o papel-alumínio e deixe por mais 5 minutos ou até dourar. Bom apetite!