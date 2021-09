Para todas as estações: saiba como deixar a casa confortável e elegante

[ad_1]



A falta de investimento em estrutura que proporcione conforto térmico em casas e apartamentos, é uma realidade que afeta algumas regiões brasileiras quando as temperaturas caem.

Como forma de auxiliar quem ainda não se preparou para deixar a casa confortável durante todo o ano, o arquiteto, especialista em arquitetura acessível, Márcio Barreto, apresenta maneiras que podem ser usadas dentro de casa e revela que atitudes simples e com baixo custo podem solucionar o problema.

Para deixar o apartamento e casa aconchegantes, principalmente em tempo frio, uma das opções pode ser uso de pisos laminados ou de madeira, que deixam os ambientes bastante confortáveis e aquecidos, por serem ótimos isolantes térmicos. Outra alternativa é o uso de telhados cerâmicos, excelentes na hora de manter a temperatura interna mais aquecida e confortável”, destaca.

Para quem vai reformar, o arquiteto afirma que outra possibilidade é o uso do piso térmico, mas alerta que, neste caso, o investimento é um pouco maior. “Ele é instalado antes do assentamento do piso e permite o aquecimento do ambiente de forma homogênea, o que torna o contato com o chão muito mais agradável”, explica.

Márcio Barreto acrescenta que, normalmente, quando as pessoas decidem realizar reformas dentro de casa, é comum elas optarem por soluções de aquecimento nos quartos, para dormirem da forma mais confortável possível e pontua que o piso laminado é a solução mais pedida e mais prática. “A instalação dele sobre o piso pode ser feita em apenas um dia, deve-se ficar atento apenas para o aumento do nível do ambiente em relação aos outros cômodos que ele não será aplicado”, orienta.

Para aconselhar os interessados em manter a elegância utilizando a arquitetura acessível, Márcio Barreto diz que existem outras possibilidades que permitem aquecer o ambiente sem realizar intervenções que gerem reformas e maiores custos.

“Cortinas com tecidos mais encorpados ajudam a manter o ambiente interno mais aquecido. Acrescentar mantas e almofadas nos sofás vão tornar o ambiente mais aconchegante. Outro recurso é utilizar velas no ambiente, criando um clima mais intimista e acolhedor. Além disso, usar tapetes felpudos nas laterais da cama, vão diminuir o choque térmico ao pisar no chão”, completa.