Paragominas-PA 0 x 0 Juventude Samas-MA – Em jogo ruim empate é justo e atrapalham as equipes

Paragominas, PA, 08 (AFI) – Jogo ruim termina em 0 a 0 e atrapalha as equipes no Campeonato Brasileiro Série D. O Paragominas recebeu o Juventude Samas neste sábado na Arena do Município Verde. Com o empate as equipes se afastam do G4 do Grupo A2.

Paragominas não vem fazendo um bom campeonato mesmo assim sonha com classificação e atualmente ocupa a sétima com 11 pontos, apenas três do G4.

Já o Juventude Samas está em uma colocação melhor e tem chances melhor de classificação. O clube está na quinta colocação com 13 pontos, apenas um do G4.

O JOGO

A partida foi marcada pelas defesas fortes e bem postadas, mas com isso, tiveram poucas chances no primeiro tempo. E até o intervalo nenhuma equipe teve grandes chances para abrir o placar.

Na volta do intervalo as defesas cansaram um pouco mais e com isso as chances foram aparecer. E com Edicleber o Paragominas teve a melhor chance do jogo, mas o camisa 10 do time desperdiçou a chance.

Os mandantes tiveram outra oportunidade aos 46 minutos em uma falta em que o árbitro marcou dois lances e Michel Silva chutou direto e marcou o gol, mas foi irregular já que não tocou em ninguém.

PRÓXIMO JOGO

Para continuar sonhando com a classificação o Paragominas precisa ganhar o próximo jogo contra o Moto Club, em duelo no sábado(14) fora de casa. Já o Juventude também no sábado recebe o Imperatriz em confronto que pode valer a entrada do time no G4.