Paragominas-PA 4 x 1 Imperatriz-MA – Jacaré do Norte goleia e pega vaga do Cavalo de Aço no G4

Paragominas, PA, 21 (AFI) – O Paragominas não tomou conhecimento neste sábado à tarde e goleou o Imperatriz-MA por 4 a 1 na Arena Verde, em jogo válido pela 12ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Com a goleada, o Jacaré do Norte completou quatro jogos invicto na Série D do Campeonato Brasileiro, sendo duas vitórias seguidas. – na rodada passada tinha vencido também por 4 a 1 o Moto Club.

Com gols de Aleílson, Dutra , Robinho e Deylon, o Paragominas pulou da sexta para a quarta colocação, com 17 pontos somados. O Imperatriz cai para a quinta colocação, com 15 pontos. O Cavalo de Aço completa quatro jogos sem vitória e segue sem vencer fora de casa.

COMEÇO ELETRIZANTE

A partida começou com o Paragominas chegando ao ataque com um minuto de jogo. Dutra teve a chance de abrir o marcador, mas desperdiçou. Com muita movimentação no meio de campo, o time paraense envolveu o Imperatriz no começo do jogo.

Assim, chegou ao primeiro gol aos sete minutos. Aleílson foi lançado em profundidade e na saída do goleiro bateu para marcar. Aos, 16 ampliou o marcador com Dutra. Kaikinha cruzou pela direita, Ediclber ajeitou para ele escolher o canto e marcar.

O Imperatriz chegou pela primeira vez aos 20 minutos, quando Lineker mandou a bola na trave do Paragominas. Um minuto depois, chegou novamente, mas Dida salvou o time paraense.

Até o final do primeiro tempo, as duas equipes chegaram a criar mais chances, mas o primeiro tempo terminou com a vantagem do Paragominas em 2 a 0.

ETAPA FINAL

Assim como no primeiro tempo, o Paragominas marcou seu gol no início. Se no primeiro tempo marcou aos sete, na volta do intervalo, fez logo no primeiro minuito. Após escanteio da direita, Robinho subiu para marcar de cabeça o terceiro gol.

O Cavalo de Aço quase diminuiu aos 15 minutos em chute de fora da área Léo Paraíba. Aos 23, Rai Telez fez boa jogada pela esquerda, cortou pelo meio e mandou de fora da área. Dida salvou o Paragominas.

O Imperatriz ainda mandou outra bola na trave aos 28 minutos, mas não conseguia chegar ao seu gol. Aos 34, o árbitro marcou pênalti para o Imperatriz. Joãozinho bateu e diminuiu o placar.

No final da partida, o Paragominas fez o quarto, Dutra partiu pela esquerda e tocou para Deylon bater cruzado ara sacramentar a vitória.

PRÓXIMOS JOGOS

Pela 13ª rodada, o Paragominas encara o Tocantinopolis fora de casa no sábado (28), enquanto o Imperatriz recebe o 4 de Julho em casa no mesmo dia.