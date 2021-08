Paraná-PR 1 x 1 Ypiranga-RS – Canarinho sai na frente, mas leva empate no fim e perde a chance de se isolar ainda mais na Série C

Curitiba, PR, 02 (AFI) – Apenas uma partida movimentou as disputas da décima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C na noite desta segunda-feira (02). Depois de sair na frente do placar, o Ypiranga-RS levou o empate nos acréscimos e perdeu a chance de se isolar ainda mais na liderança do Grupo A. Jogando no Estádio Durival de Brito, em Curitiba, o time gaúcho ficou na igualdade por 1 a 1 com o Paraná-PR.

Com o resultado, o Ypiranga-RS chegou aos 20 e voltou a ficar um ponto de vantagem do segundo colocado Novorizontino-SP, que tem 19. Já o Paraná vive um momento totalmente diferente na tabela. Sem vencer há três jogos e com apenas duas vitórias em dez partidas disputadas até aqui, o time paranaense aparece dentro da zona de rebaixamento, na nona colocação com nove.

PRIMEIRO TEMPO

Mesmo jogando fora de casa, o Ypiranga-RS começou melhor com mais posse de bola e tomando as redeas da partida. Prova disso, foi que a equipe gaúcha que criou a primeira chance de perigo. Aos dez minutos, Quirino fez pela jogada pela direita e cruzou rasteiro para Sodré, que chegou chutando de primeira, mas para em uma boa defesa de Bruno Grassi.

Mas, na segunda tentativa, o Ypiranga conseguiu abrir o placar. Muriel cobrou escanteio, Kanu subiu entre os zagueiros para cabecear, mas o defensor Rômulo acabou fazendo contra. A resposta do Paraná só veio nos minutos finais, aos 44, quando Sillas deu um chute cheio de veneno e quase enganou o goleiro Deivity que teve que se esticar todo para evitar o gol. Por isso, o primeiro tempo terminou com o time gaúcho em vantagem.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Paraná seguiu em cima na busca pelo empate. Aos cinco minutos, Alex Murici tabelou com Jonathan Costa e cruzou na área. Ruan desviou de cabeça, mas o goleiro adversário defendeu com o pé. No lance seguinte, Danilo recebeu pela esquerda e chutou cruzado e mais uma vez Deivity conseguiu espalmar.

A partir daí, o ritmo da partida caiu um pouco graças as muitas subsituições que foram feitas e os cartões amarelos que foram distribuidos. Mesmo assim, depois de tanto tentar, o Paraná chegou ao empate já nos acréscimos. Aos 47 minutos, Alex Murici cruzou e Vinicius Moura apareceu para cabeceia no contra pé de Deivity, fechando o placar em 1 a 1.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo sábado (07) para a disputa da 11ª rodada da Série C. Logo às 11h da manhã, o Ypiranga-RS recebe o Mirassol-SP, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Um pouco mais tarde, às 19h, o Paraná visita o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.