Paraná-PR x Ypiranga-RS – Em estreia de técnico, Tricolor da Vila encara melhor time da Série C

Curitiba, PR, 01 (AFI) – Com objetivos diferentes, Paraná e Ypiranga se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Série C. No Estádio Durival Britto, o Tricolor quer fugir da zona de rebaixamento enquanto o Canarinho busca aumentar vantagem na liderança.

Com oito pontos, o Paraná iniciou a rodada em oitavo lugar, apenas uma fora do Z2 do Grupo B. Já o Ypiranga começou na liderança com 19 pontos e já viu a derrota do vice-líder Novorizontino neste domingo. Com isso, pode abrir vantagem na ponta.

PARANÁ

A principal novidade do Paraná estará à beira do gramada, com a estreia do técnico Silvio Criciúma. Além do jogo difícil, ele terá um desfalque importante no ataque, pois o artilheiro do time, Reis, levou o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Eberê e Ruan são as opções. No meio-campo, Lucas Sene e Adriano Júnior brigam por uma vaga.

“Equipe que briga em cima vai ter dois gols marcados por jogo e um tomado em média final. Equipe com esses números lidera o campeonato. Precisamos buscar. Junto a isso, necessita ter um atacante que está mais próximo do gol brigando pela artilharia do campeonato. Os números estão muito baixos. Não é só o Reis ou o Gustavinho, temos outros atacantes que terão um returno diferente”, garantiu o novo treinador.

YPIRANGA

O técnico Junior Rocha quer seguir com a melhor campanha geral e, para isso, não terá nenhum desfalque por suspensão. Nesta semana, ele ainda comandou um jogo-treino para dar chance a jogadores que não vêm atuando muito. O Canarinho venceu o União Frederiquense-RS por 2 a 0 com gols de Cristiano e Revson.

O Ypiranga também anunciou o polivalente John Lennon, de 29 anos, que pode atuar como lateral-direito e meia. Outra boa notícia fica por conta do retorno de Diogo Sodré, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo e deve voltar à vaga titular no lugar de Luiz Felipe.