Parcela 5 do auxílio emergencial 2021: Bolsa Família e demais beneficiários

Confira o calendário de pagamentos da parcela 5 do auxílio emergencial 2021 para os integrantes do Bolsa Família e demais beneficiários!

Prorrogação do auxílio emergencial 2021: 5ª parcela

Para os beneficiários do Programa Bolsa Família que recebem o auxílio emergencial 2021, as datas para o recebimento do benefício seguem o mesmo calendário do programa.

O auxílio emergencial 2021 foi prorrogado, conforme anúncio ocorrido em julho. Sendo assim, confira o calendário da prorrogação do benefício, referente à parcela 5, que está em andamento neste mês de agosto, já que a liberação online do benefício se encerra no dia 31. Porém, conforme ocorreu nos pagamentos anteriores, a liberação para saque do valor em espécie ocorre alguns dias após a liberação online. Confira as datas de pagamento da 5ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 para todos os beneficiários.

Calendário de pagamento para beneficiários do Bolsa Família:

Beneficiários com NIS finalizado nos números abaixo relacionados, recebem na data que consta após cada número de NIS referenciado.

Número Final do Nis 1: 18 de agosto

Número Final do Nis 2: 19 de agosto

Número Final do Nis 3: 20 de agosto

Número Final do Nis 4: 23 de agosto

Número Final do Nis 5: 24 de agosto

Número Final do Nis 6: 25 de agosto

Número Final do Nis 7: 26 de agosto

Número Final do Nis 8: 27 de agosto

Número Final do Nis 9: 30 de agosto

Número Final do Nis 0: 31 de agosto

Você Pode Gostar Também:

5ª parcela do auxílio emergencial 2021: calendário de pagamento online para público geral

Beneficiários nascidos em: janeiro – 20 de agosto

Beneficiários nascidos em: fevereiro – 21 de agosto

Beneficiários nascidos em: março – 21 de agosto

Beneficiários nascidos em: abril – 22 de agosto

Beneficiários nascidos em: maio – 24 de agosto

Beneficiários nascidos em: junho – 25 de agosto

Beneficiários nascidos em: julho – 26 de agosto

Beneficiários nascidos em: agosto – 27 de agosto

Beneficiários nascidos em: setembro – 28 de agosto

Beneficiários nascidos em: outubro – 28 de agosto

Beneficiários nascidos em: novembro – 29 de agosto

Beneficiários nascidos em: dezembro – 31 de agosto

5ª parcela do auxílio emergencial 2021: calendário de saque em espécie para público geral

Beneficiários nascidos em: janeiro – 1 de setembro

Beneficiários nascidos em: fevereiro – 2 de setembro

Beneficiários nascidos em: março – 3 de setembro

Beneficiários nascidos em: abril – 6 de setembro

Beneficiários nascidos em: maio – 9 de setembro

Beneficiários nascidos em: junho – 10 de setembro

Beneficiários nascidos em: julho – 13 de setembro

Beneficiários nascidos em: agosto – 14 de setembro

Beneficiários nascidos em: setembro – 15 de setembro

Beneficiários nascidos em: outubro – 16 de setembro

Beneficiários nascidos em: novembro – 17 de setembro

Beneficiários nascidos em: dezembro – 20 de setembro

Mais 8,5 milhões de contemplados

“O Auxílio Emergencial 2021 já contemplou mais de 8,5 milhões de mães solo no Brasil. Desde o início da pandemia, o Ministério da Cidadania trabalha combatendo fraudes e garantindo que o pagamento do benefício do Governo Federal chegue com segurança aos cidadãos que mais precisam”, destacou o ministro da Cidadania, João Roma, conforme informações do próprio Ministério da Cidadania.