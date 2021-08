Parcela 5 do Auxílio Emergencial 2021: confira os grupos que recebem neste sábado (21)

Nascidos em fevereiro e em março recebem o auxílio emergencial 2021 neste sábado (21): confira o calendário

Os nascidos em fevereiro e em março recebem o auxílio emergencial 2021 na data desta publicação, 21 de agosto. Por conseguinte, receberão os nascidos em abril, em 22 de agosto.

Sendo assim, confira o calendário abaixo, que é destinado para integrantes do Cadastro Único, chamado CadÚnico. Além disso, também fazem parte deste calendário os inscritos no auxílio emergencial 2020 via site ou app.

Confira o calendário do auxílio emergencial 2021 referente à parcela 5 do benefício :

Beneficiário nascido em: Data de depósito para usabilidade online (app Caixa Tem) Data para disponibilidade física (saque do valor em espécie) Janeiro 20/08 01/09 Fevereiro 21/08 02/09 Março 21/08 03/09 Abril 22/08 06/09 Maio 24/08 09/09 Junho 25/08 10/09 Julho 26/08 13/09 Agosto 27/08 14/09 Setembro 28/08 15/09 Outubro 28/08 16/09 Novembro 29/08 17/09 Dezembro 31/08 20/09

Confira o calendário do auxílio emergencial 2021 referente à 6ª parcela do benefício em 2021:

eneficiário nascido em: Data de depósito para usabilidade online (app Caixa Tem) Data para disponibilidade física (saque do valor em espécie) Janeiro 21/09 04/10 Fevereiro 22/09 05/10 Março 23/09 05/10 Abril 24/09 06/10 Maio 25/09 08/10 Junho 26/09 11/10 Julho 28/09 13/10 Agosto 29/09 14/10 Setembro 30/09 16/10 Outubro 01/10 18/10 Novembro 02/10 19/10 Dezembro 03/10 19/10

Confira o calendário auxílio emergencial 2021 referente à sétima e, até o momento atual, última parcela do benefício em 2021:

Beneficiário nascido em: Data de depósito para usabilidade online (app Caixa Tem) Data para disponibilidade física (saque do valor em espécie) Janeiro 20/10 01/11 Fevereiro 21/10 03/11 Março 22/10 04/11 Abril 23/10 05/11 Maio 23/10 09/11 Junho 26/10 10/11 Julho 27/10 11/11 Agosto 28/10 12/11 Setembro 29/10 16/11 Outubro 30/10 17/11 Novembro 30/10 18/11 Dezembro 31/10 19/11

Informações atualizadas

Conforme informações do Ministério da Cidadania, o Auxílio Emergencial 2021 é limitado a uma pessoa por família. Mulher chefe de família monoparental tem direito a R$ 375, e indivíduo que mora sozinho (família unipessoal) recebe R$ 150. A cota para os demais é de R$ 250.

Assim sendo, somando as quatro etapas de pagamentos realizadas até o momento, o investimento do Governo Federal já superou R$ 35 bilhões, incluindo todos os públicos (meios digitais, CadÚnico e Bolsa Família). Foram 150,45 milhões de transferências, com 39,4 milhões de pessoas elegíveis.

Como é feita a seleção dos beneficiários?

Conforme informações da Caixa Econômica Federal, a seleção das pessoas que recebem o Auxílio Emergencial 2021 é realizada pela DATAPREV, e o resultado validado pelo Ministério da Cidadania. Não será preciso fazer novo cadastro ou atualizar o cadastro já existente, a seleção é feita a partir do público que recebeu o Auxílio Emergencial ou Auxílio Emergencial Extensão.

Atendimento ao cidadão

A Caixa informa que em caso de dúvidas a respeito da seleção, o cidadão deve buscar esclarecimento por meio dos canais de atendimento do Ministério da Cidadania. Sendo assim, é possível tirar dúvidas através do telefone 121, conforme informações do Ministério da Cidadania.