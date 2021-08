Parceria entre Prefeitura de Penedo e Governo de Alagoas põe comida na mesa de famílias carentes

Distribuição de cestas básicas atende famílias em situação de pobreza

Decom PMP

Milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social estão recebendo assistência do poder público em Penedo. Em parceria com o Governo de Alagoas, a gestão Crescendo Com Seu Povo mobilizou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) para a entrega do primeiro lote de cestas básicas.

A distribuição realizada nesta quarta-feira, 11, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) atendeu mais de 600 chefes de família que voltaram para casa com alimentos, entre elas Angelina dos Santos Ferreira, 32 anos, desempregada e mãe de dois filhos.

Acompanhada da mãe, Angelina foi uma das primeiras a receber a cesta básica composta por arroz, feijão, farinha, leite em pó, café, macarrão, óleo de soja, bolacha, sal, massa de cuscuz, sardinha em lata e açúcar.

A beneficiária agradeceu a ‘feira’, como disse, e lamenta por não conseguir manter as aulas de reforço para crianças em sua casa, uma fonte de renda, porque a filha pequena precisa de atenção integral.

Já Maria Graziele dos Santos ainda convive com a mãe e o irmão. Ela tem apenas 18 anos, ainda não completou o Ensino Médio e já tem uma menina de 3 anos de idade cujo pai foi embora de Penedo e não dá nenhum tipo de assistência.

Graziele esperava com ansiedade pela cesta e fala que deixou a filha sob os cuidados da família que mora no Campo Redondo e é sustentada apenas pelas faxinas da mãe, serviços eventuais insuficientes para as despesas da casa.

A jovem diz que já fez a inscrição no Cadastro Único, mas ainda não recebe nenhum tipo de benefício, perfil do público-alvo do programa desenvolvido pelo Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), pasta administrada por Fabiana Pessoa.

A ex-prefeita de Arapiraca prestigiou a distribuição e falou sobre as ações específicas para a primeira infância implantadas por Renan Filho.

“O nosso governador não só visualiza, ele torna concreta políticas públicas que criou, seja por meio da nossa assistência ou nas áreas de saúde e educação”, disse Fabiana Pessoa, mencionando investimentos direcionados para gestantes e crianças, seja com a construção de hospitais, escolas ou através do maior programa de distribuição de renda lançado por governo estadual em todo Brasil, o Criança Alagoana (CRIA).

Em Penedo, cinco mil famílias serão atendidas pelo CRIA, benefício que já está próximo de chegar para quatro mil penedenses, conforme informou Rafael Ferreira, Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.

O avanço no trabalho de inclusão social é resultado da dedicação da equipe da SEMDSH e apoio incondicional do Prefeito Ronaldo Lopes, responsável por desenvolver uma “gestão comprometida e voltada para os mais carentes, para quem mais precisa”, frisou Rafael Ferreira ao falar da importância da assistência do poder público às famílias carentes.

O comprometimento é comprovado por ações imediatas e projetos de amplo alcance social, como o restaurante popular que será instalado onde ocorreu a distribuição de cestas básicas e a construção de duas creches e dez praças em Penedo.

Os investimentos foram anunciados por Ronaldo Lopes nesta quarta, 11, junto com mais uma prova de seu cuidado especial com a população.

O prefeito penedense informou que a mesma quantidade de cestas básicas que a Seades entregar, a sua administração também fornecerá, adquirindo os alimentos com recursos próprios do município.

Assim, Angelina, Graziele e todas as mulheres e famílias que estão passando por necessidade voltaram pra casa com comida para alimentar filhos e pais, tendo a certeza que o gestor de Penedo trabalha e se empenha, incansavelmente, por quem mais precisa do amparo do poder público.

Texto Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP

Fotos Deywesson Duarte – fotógrafo Decom PMP