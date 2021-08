PAT anuncia novas vagas de EMPREGO em Santa Cruz do Rio Pardo – SP

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

O Posto de Atendimento ao trabalhador (PAT) de de Santa Cruz do Rio Pardo – SP anuncia a abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS VAGAS Estagiário para Engenharia Elétrica 1 Técnico de Manutenção de Máquinas de Cereais e Embalagens (eletrônicas) 2 Coordenador de Operações Agrícolas 1 Analista de Comunicação 1 Eletricista de Instalação Industrial PL 1 Instrumentação Eletrônica PL 1 Vendedor Material para construção 1 Auxiliar de Açougueiro 1 Auxiliar de Açougue 1 Mecânico de Motos 1 Doceiro 1 Salgadeira 1 Operador de Guilhotina de Chapas de Aço 1 Operador de Dobradeira de Chapas de Aço 1 Mecânico Automotivo 1 Operador de Escavadeira Hidráulica 1 Serralheiro 2 Impressor Flexográfico 1

Sobre o PAT

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são uma rede de atendimento do Governo do Estado de São Paulo que concentra serviços gratuitos à população, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda. Estão presentes em todas as regiões do Estado, inclusive em unidades do Poupatempo.

Os PATs fornecem informações e orientações ao trabalhador e auxilia os empregadores na busca de recursos humanos, promovendo o encontro de ambos entre quem procura emprego e quem tem uma vaga, dentre outros serviços.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal e cadastra-se na função desejada. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.