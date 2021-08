Patricia Maldonado faz cirurgia às pressas após fortes dores e explica motivo na web

Patricia Maldonado usou o Instagram nesta sexta-feira (6) para avisar aos fãs que precisou passar por uma cirurgia de emergência em razão de pedra nos rins. A apresentadora contou ainda que precisou ser internada após sentir fortes dores.

“Tive uma emergência (pedra no rim) ontem à noite. Quero dicas de quem fez cirurgia como a minha para que eu encare melhor a recuperação com o cateter duplo J!”. Na sequência, a jornalista ainda agradeceu os médicos que derem todo suporte no atendimento. “Cuidaram de mim e me tranquilizaram durante todo tempo”, declarou.



Nos comentários, os admiradores de Maldonado deixaram mensagens de carinho. “Boa recuperação”, disse um seguidor. “Que bom que você está bem!”, comentou outro internauta. “Melhoras! Fique bem”, desejou um terceiro.

Veja: