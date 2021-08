Patrocinense-MG 0 x 2 Ferroviária-SP – Locomotiva cada vez mais perto do mata-mata

Patrocínio, MG, 01 (AFI) – A Ferroviária conquistou mais uma vitória na tarde deste domingo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Série D. No Estádio Pedro Nascimento, superou o lanterna Patrocinense por 2 a 0, com gols de Zé Leandro, contra, e golaço de falta de Bruno Santos, já nos acréscimos.

Há oito jogos sem perder e sem tomar gols, o time paulista lidera o Grupo A6 com 22 pontos, cinco a mais que a vice-líder Caldense-MG. O Patrocinense segue sem vencer na lanterna (8º) com três pontos.

O JOGO

Aos 20 minutos, a Ferroviária teve grande chance em rápido contra-ataque. Gleyson foi acionado na esquerda e chutou dentro da área, mas para fora.

Os times também tiveram algumas chances em bola parada, mas não foram efetivos.

SEGUNDO TEMPO

No começo do segundo tempo, o Patrocinense teve lance perigoso. Após escanteio rasteiro, a bola ficou viva na pequena área, Felipe Gregory chutou, mas foi travado pela marcação.

A Ferroviária respondeu aos 11 minutos. Após lançamento do meio-campo, Alisson Taddei saiu na cara do gol e tentou dar um toque por cobertura, mas a finalização saiu muito forte, por cima.

OS GOLS

Aos 14 minutos, o gol saiu de forma inesperada. O Patrocinense estava melhor no jogo, mas Zé Leandro tentou cortar cruzamento de cabeça e mandou contra o próprio gol. No lance, o goleiro mineiro também saiu mal. E, já aos 47 minutos, Bruno Santos fechou a conta com golaço de falta.

PRÓXIMOS JOGOS

Na décima rodada, a Ferroviária volta a campo primeiro ao visitar o Águia Negra-MS na sexta-feira, às 17h, no Estádio Ninho d’Águia, em Rio Brilhante (MS). No sábado, às 16h, o Patrocinense também joga fora de casa, diante da Caldense-MG, no Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas (MG).