Paula Amorim comenta ganho de peso após ‘No Limite’: ‘resiliência’

Grande campeã da última edição de ‘No Limite’, Paula Amorim falou sobre o ganho de peso após passar por duros perrengues do reality. A mineira havia perdido seis quilos durante os quarenta dias de confinamento.

Foi tudo muito difícil, convivência, provas e desgaste emocional. De uma forma geral as condições eram insalubres, a alimentação era pouca, não dava pra fazer uma higiene adequada e as provas eram muito desgastantes. Aprendi muito sobre resiliência e sobre a capacidade do ser humano de se superar. Com certeza saí do programa mais forte!”, declarou em entrevista à ‘QUEM’.