Paula Amorim sobre peso após ‘No Limite’: ‘Recuperei tudo’

Os perrengues vividos por Paula Amorim para chegar ao prêmio do ‘No Limite’ renderam a ela seis quilos a menos durante os 40 dias de confinamento. Após o reality, ela disse que se surpreendeu com as críticas que recebeu por estar magra. A ex-BBB 18 afirmou que soube lidar bem com isso.

“Voltei muito mais magra pra casa. Perdi cerca de 6kg entre gordura e massa magra. Na verdade eu acho que as pessoas são muito imediatistas. Elas se chocaram com a minha magreza e um dia depois já me cobravam estar no meu peso antigo. Eu já fui pro programa sabendo que iria emagrecer, então ignorei as críticas.”, disse em entrevista à Quem.