Paulinho Vilhena revela gatilhos após ‘Império’: ‘Ainda é difícil’

Paulinho Vilhena revelou que o personagem Salvador, de ‘Império’, o marcou ao ponto dele precisar recorrer a ajuda de profissionais para se livrar de algumas características do artista.

Em entrevista à Caras, o ator revelou gatilhos ao rever o personagem com esquizofrenia. “Foi bem difícil e ainda é. Eu acabei criando, no meu subconsciente, gatilhos para acessar o personagem e, quando a novela acabou, os gatilhos não me deixaram”, contou.