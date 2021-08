PAULISTA SUB-20: Juventus lidera Grupo do Corinthians, Taubaté do Palmeiras e Ferroviária goleia

Campinas, SP, 12 (AFI) – Vinte e seis jogos agitaram a tarde desta quinta-feira no Campeonato Paulista Sub-20. A Ferroviária foi a principal destaque, já que fez sonoros 7 a 0 no Independente, mas Juventus e Taubaté também chamam a atenção, pois lideram grupos de, respectivamente, Corinthians e Palmeiras.

GRUPO 1

No Grupo 1, Mirassol e Tanabi venceram, respectivamente, Monte Azul (3 a 0) e Fernandópolis (2 a 0) América e Olímpia ficaram no 0 a 0.

O Mirassol lidera com seis pontos, assim como Tanabi. Monte Azul tem três, seguido por América e Olímpia, com um. Fernandópolis ainda não pontuou.

GRUPO 2

O Marília chegou aos seis pontos no Grupo 2 ao fazer 5 a 0 no Assisense. O Vocem também tem seis ao bater o Taquaritinga por 3 a 0. O XV de Jaú chegou aos três ao fazer 3 a 2 no Penapolense, que tem um.

GRUPO 3

A Ferroviária goleou o Independente por 7 a 0 e se manteve com 100% de aproveitamento no Grupo 3, assim como o Velo Clube, que fez 2 a 1 na Inter de Limeira. O XV somou os primeiros três pontos ao bater o São-Carlense por 3 a 0.

GRUPO 4

No Grupo 4, o único vencedor foi o Brasílis, que fez 1 a 0 no Jaguariúna. Com quatro pontos, Itapirense e Rio Branco ficaram no 1 a 1. A líder Ponte, também com quatro, ficou pelo mesmo placar diante do Amparo.

Juventus vence na rodada

GRUPO 5

O Ituano chegou aos seis pontos ao fazer 5 a 0 no Capivariano. O Guarani, com quatro, empatou por 1 a 1 com o Desportivo Brasil. Com três, o Atibaia derrotou o São Bernardo por 4 a 1.

GRUPO 6

No Grupo 6, do Corinthians, com quatro pontos, o Juventus assumiu a liderança ao fazer 1 a 0 no Red Bull Bragantino, com seis.

GRUPO 7

O São Paulo é o único com 100% de aproveitamento no Grupo 7 e goleou o SC Brasil por 6 a 0. O Grêmio Osasco chegou aos quatro ao fazer 3 a 0 no Oeste. O Grêmio Osasco ficou com quatro ao ficar no empate por 2 a 2 com o São Bento, com um.

GRUPO 8

O Palmeiras venceu a primeira ao bater o Flamengo por 1 a 0. O líder é o Taubaté, que fez 5 a 1 no Ecus, e tem seis pontos. Com três, União Mogi bateu o São José por 1 a 0.

GRUPO 9

O Água Santa bateu o Santos por 1 a 0 e pulou para a primeira posição, com seis pontos, seguido pelo São Caetano, com quatro. O time do ABC derrotou o EC.São Bernardo por 2 a 1. Santo André e Portuguesa Santista empataram por 1 a 1.

Confira os resultados

GRUPO 1

Mirassol 3 x 0 Monte Azul

América 0 x 0 Olímpia

Tanabi 2 x 0 Fernandópolis

GRUPO 2

VOCEM 3 x 0 Taquaritinga

Marília 5 x 0 Assisense

Penapolense 2 x 3 XV de Jaú

GRUPO 3

Ferroviária 7 x 0 Independente

Inter de Limeira 1 x 2 Velo Clube

São-Carlense 0 x 3 XV de Piracicaba

GRUPO 4

Itapirense 1 x 1 Rio Branco

Amparo 1 x 1 Ponte Preta

Jaguariúna 0 x 1 Brasílis

GRUPO 5

Guarani 1 x 1 Desportivo Brasil

Capivariano 0 x 5 Ituano

Atibaia 4 x 1 São Bernardo

GRUPO 6

Corinthians 1 x 1 Nacional

Red Bull Bragantino 0 x 1 Juventus

GRUPO 7

Osasco Audax 3 x 0 Oeste

São Bento 2 x 2 Grêmio Osasco

SC Brasil 0 x 6 São Paulo

GRUPO 8

Palmeiras 2 x 1 Flamengo

União Mogi 1 x 0 São José

Ecus 1 x 5 Taubaté

GRUPO 9

Santos 0 x 1 Água Santa

EC.São Bernardo 1 x 2 São Caetano

Santo André 1 x 1 Portuguesa Santista