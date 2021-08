PAULISTA SUB-20: Na abertura da competição, São Paulo goleia o Audax por 4 a 1

São Paulo, SP, 4 (AFI) – Nesta tarde de quarta-feira, começou o Campeonato Paulista Sub-20, competição realizada pela Federação Paulista de Futebol e que conta com 54 equipes. O primeiro jogo foi realizado às 15h, em Cotia, entre São Paulo e Audax. A partida terminou com a vitória por 4 a 1, de virada, do time da capital.

As equipes estão no Grupo 7, juntamente com Esporte Clube São Bento, Grêmio Esportivo Osasco, Grêmio Osasco Audax Esporte Clube, Oeste Futebol Clube e Sport Club Brasil.

LÍDER E PRÓXIMOS JOGOS

Como o São Paulo foi o único que jogou, ele é o líder da chave com três pontos. Na quinta-feira, acontecem mais 25 jogos, todos às 15h. A rodada termina na sexta, também às 15h, com um confronto solitário entre Ponte Preta e Jaguariúna.

REGULAMENTO

A Competição, com 54 participantes, terá início em 05 de agosto e término em 22 de dezembro de 2021 e será realizada em seis fases em que os Clubes jogarão no mínimo dez e no máximo 24 partidas.

Os clubes foram divididos em nove grupos com seis participantes cada, seguindo um critério de regionalização. A disputa será feita em formato de disputa entre os times do grupo com turno e returno.

Classificando-se para a segunda fase os três clubes com o maior número de pontos ganhos em cada um dos grupos e os cinco melhores quartos colocados.

PALMEIRAS: Jorge comenta lesão ‘muito complicada’ e se mostra confiante em sua recuperação: “Espero voltar zerado”