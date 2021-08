PAULISTA SUB-20: Palmeiras e Santos vencem; São Paulo tropeça em dia de 26 jogos

Campinas, SP, 19 (AFI) – Nesta tarde de quinta-feira, 26 jogos movimentaram a terceira rodada do Campeonato Paulista Sub-20. Destaque para as goleadas do Mirassol sobre o Olímpia (4 a 1) e do EC São Bernardo sobre o São Caetano (5 a 0).

Dos “grandes”, somente Palmeiras e Santos fizeram o dever de casa. Ganharam por 4 a 1 e 1 a 0, respectivamente. O São Paulo empatou por 1 a 1 contra o Oeste. Na tarde de ontem, em confronto solitário, o Corinthians empatou com o Juventus em 0 a 0.

Confira todos os resultados da rodada:

Olímpia 1 x 4 Mirassol

Monte Azul 0 x 1 Fernandópolis

Tanabi-SP 1 x 0 América

Assisense 0 x 1 VOCEM

Taquaritinga 1 x 2 XV de Jaú

Penapolense 0 x 1 Marília

Velo Clube 0 x 3 Ferroviária

Independente 0 x 2 XV de Piracicaba

São-Carlense 2 x 2 Inter de Limeira

Ponte Preta 1 x 1 Itapirense

Rio Branco 0 x 0 Brasilis

Jaguariúna 1 x 5 Amparo

Ituano 1 x 2 Guarani

Desportivo Brasil 2 x 2 São Bernardo

Atibaia 1 x 2 Capivariano

Nacional 0 x 0 Portuguesa

Ibrachina 3 x 2 Red Bull Bragantino

Grêmio Osasco 1 x 2 Audax

Oeste 1 x 1 São Paulo

SC Brasil 0 x 2 São Bento

São José 1 x 4 Palmeiras

Flamengo 0 x 1 Taubaté

ECUS 0 x 0 União Mogi

São Caetano 0 x 1 Santos

Água Santa 2 x 1 Portuguesa Santista

Santo André 0 x 5 EC São Bernardo

REGULAMENTO

A Competição, com 54 participantes, teve início em 05 de agosto, terminará em 22 de dezembro de 2021 e será realizada em seis fases em que os Clubes jogarão no mínimo dez e no máximo 24 partidas.

Os clubes foram divididos em nove grupos com seis participantes cada, seguindo um critério de regionalização. A disputa será feita em formato de disputa entre os times do grupo com turno e returno.

Classificando-se para a segunda fase os três clubes com o maior número de pontos ganhos em cada um dos grupos e os cinco melhores quartos colocados.