Paulo Baier fala em “mudar conceitos” como visitante e aposta no fator casa para recuperar o Criciúma

Criciúma, SC, 05 (AFI) – O Criciúma tem três derrotas na Série C do Campeonato Brasileiro, todas sofridas fora de casa, como os 3 a 0 para o Ituano na quarta-feira, no encerramento da décima rodada. Sem vencer como visitante, há ainda dois empates fora, o técnico Paulo Baier acredita que chegou o momento de mudanças e de rever os conceitos.

“Eu acho que o Criciúma não consegue jogar da mesma maneira que joga em casa. Temos que rever o esquema fora de casa. Em casa a gente consegue, tem confiança, agride o adversário, tem postura. Já fora de casa nós temos que avaliar e ver outras situações, talvez com três volantes ou três zagueiros. Vamos rever nossos conceitos. Não estamos conseguindo desenvolver e conseguir os objetivos que é vencer ou somar pontos”, analisou o comandante.

JÁ EM CASA…

Por sorte, o próximo jogo será no Heriberto Hulse. Em casa, o Criciúma é totalmente diferente. São cinco vitórias em cinco jogos como mandante. Por isso, o duelo contra o São José na segunda-feira, às 20 horas, passa a ser essencial para o clube catarinense se manter no G4 – zona de classificação – do Grupo B.

“Agora é ter cabeça boa. Vamos voltar para casa para jogar contra o São José, tentar fazer um grande jogo e ter a retomada. O importante é que a gente continua no G4 e acredito que possamos fazer um grande jogo em casa e quem sabe retomar a terceira posição e até a segunda”, completou Baier.

O Criciúma fecha o G4, na quarta colocação, com 17 pontos, a um do primeiro rival fora da zona de classificação e a três da liderança.