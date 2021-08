Paysandu-PA 2 x 0 Jacuipense-BA – Papão assume vice-liderança e afunda Leão no Z2 da Série C

Belém, PA, 14 (AFI) – No duelo que fechou as disputas deste sábado (14) da 12ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Paysandu conseguiu voltar a vencer para assumir a vice-liderança do Grupo A. Jogando no Estádio da Curuzu, o Papão recebeu e venceu o Jacuipense-BA, pelo placar de 2 a 0. A partida foi marcada pelo gramado bastante encharcado, que dificultou o trabalho da bola.

Com o resultado, o time de Belém chegou aos 19 pontos e agora é segundo colocado da chave, atrás apenas do líder Botafogo-PB que tem 20. Já o Jacuipense-BA continua na nona colocação, com apenas uma vitória em doze jogos, com dez pontos, dentro da zona de rebaixamento.

CONFIRA OS MELHORES MOMENTOS DO DUELO

DETALHES DO DUELO

Por conta das más condições do gramado, que sofreu com a forte chuva que caiu na cidade, o duelo demorou para pegar ritmo. Tanto que o primeiro gol do jogo só foi sair aos 36 minutos do primeiro tempo, quando Leandro Silva cobrou lateral na área, Marino ajeitou de cabeça e a bola sobrou livre para Rildo finalizar para o gol, sem chances para o goleiro adversário.

Na volta do intervalo, o Jacuipense até fez pressão pelo empate, mas o Paysandu conseguiu se fechar bem na defesa e responder em contra-ataques rápidos. Apesar disso, o placar só foi mudar aos 50 minutos do segundo tempo, quando Ruy cobrou pênalti e deu números finais a partida: 2 a 0.





PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 13ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. No sábado (21), o Jacuipense recebe o Santa Cruz, no Estádio de Pituaçu, em Salvador, às 19h. Já no domingo (22), o Paysandu visita o Volta Redonda-RJ, no Estádio Raulino de Oliveira, às 18h.