PB: Dados do Inep revelam diminuição de matrículas na Educação Básica do estado 

O estado da Paraíba registrou redução no número de matriculados em escolas da rede pública na Educação Básica usando como comparativo os anos de 2016 a 2020.

No último levantamento, o estado possuía 1.004.162 alunos matriculados em unidades escolares públicas e privadas, contra 947.860 em 2020, demonstrando uma redução de 5,6%.

Os dados foram publicados pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e fazem parte do Censo da Educação Básica de 2020.

O Inep revelou que os dados foram levantados até 11 de março de 2020, o que considera o momento imediatamente anterior à suspensão das aulas presenciais por causa da pandemia do novo coronavírus, ou seja, não engloba os efeitos da pandemia no levantamento.

O próprio destaca que “a leitura das informações do Censo Escolar 2020 deve sempre ser realizada com cuidado, não sendo possível observar o impacto da pandemia da Covid-19 nos dados educacionais coletados”.

Veja abaixo o levantamento dos matriculados por unidades escolares:

54,4% deles estão nas redes municipais de ensino,

25,48% estão na rede estadual de ensino,

18,8% na rede privada,

E 1,32% na rede federal.

Vale destacar que o governo estadual é responsável por 99,5% dos estudantes que residem em zonas rurais. Tal fato, demonstra o interesse da iniciativa privada em zonas urbanas da Paraíba.

Evasão das minorias

Os dados levantados pelo Inep demonstram também questões como a defasagem de idade do aluno com a série que ele estuda e também a questão da evasão escolar.

Em síntese, percebe-se que 40% dos alunos que não estão na série compatível com sua idade são do sexo masculino, contra 24,2% do sexo feminino.

Todavia, outra questão muito grave apontada, é que as pessoas negras e pobres abandonam a escola em número muito superior ao comparada com a população branca.

O Censo Escolar também demonstra que o número de negros e pardos matriculados no Ensino Médio é 4,2% menor do que o registrado no Ensino Infantil.

Em contrapartida, o número de brancos matriculados no Ensino Médio é 3,8% a mais do que no Ensino Fundamental.

Na Educação de Jovem e Adultos (EJA), 80,4% dos matriculados são negros e pardos.

Diminuição em todas as etapas da Educação Básica

A diminuição de matriculados na rede básica de ensino na Paraíba está refletida em todas as etapas, veja abaixo:

Ensino Infantil, a redução foi de 6,3%;

Ensino Fundamental, redução de 6,6%;

No Ensino Médio, a diminuição foi de 1,7%.

Os dados demonstram também que no Ensino Médio houve uma redução de 16% no número de matrículas entre estudantes não integrados à educação profissional de 130.447 em 2016 para 109.585 em 2020.

No entanto, aumentou 178,5% quando integrado à educação profissional, de 10.325 em 2016 para 28.755 em 2020.

Da mesma maneira, o total de matrículas da educação profissional cresceu 26,3% de 2016 a 2020, chegando a 38.188 matrículas no ano passado.

Os matriculados da educação profissional possuem em grande parte menos de 20 anos (79,7%) e negros (69,2%).

