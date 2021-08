PC identifica autor de homicídio em Mata Grande; Vídeo mostra momento do crime

A Polícia Civil divulgou nesta quarta-feira, 04, que identificou o autor do homicídio ocorrido no último sábado (31) no Sítio Almeida, município de Mata Grande, no Sertão de Alagoas. A vítima, identificada como Evânio Neto de Oliveira, foi atingida por diversos disparos de arma de fogo em um bar da região e morreu no local….

A Polícia Civil divulgou nesta quarta-feira, 04, que identificou o autor do homicídio ocorrido no último sábado (31) no Sítio Almeida, município de Mata Grande, no Sertão de Alagoas.

A vítima, identificada como Evânio Neto de Oliveira, foi atingida por diversos disparos de arma de fogo em um bar da região e morreu no local.

Testemunhas contaram que o crime teria sido motivado por uma discussão banal.

Imagens do circuito de monitoramento registraram o momento do crime:

Segundo o delegado Regional de Delmiro Gouveia, Rodrigo Cavalcanti, que coordena as investigações, a pessoa que atirou em Evânio é primo de um homem que foi assassinado no interior de um veículo, em março deste ano, também em Mata Grande. Não há confirmação de ligação entre os casos.

O delegado disse ainda que após a identificação do acusado, a polícia trabalha para localizar e prendê-lo o mais rápido possível.