Pedra no sapato do Flamengo em 2020, Ceará quer manter bom retrospecto

Fortaleza, CE, 20 (AFI) – O Ceará quer mostrar que a derrota para o Corinthians, por 3 a 1, já faz parte do passado. E nada melhor do que uma vitória sobre o poderoso Flamengo. Neste domingo, os dois times se enfrentam às 16 horas, na Arena Castelão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A aposta dos comandados de Guto Ferreira é no bom retrospecto como mandante. Invicto há seis partidas na Arena Castelão, o Ceará tem 23 pontos e está na briga por uma vaga no G6.

O alvinegro cearense tem boas lembranças do Flamengo. Apesar do rubronegro ter conquistado o título, o Ceará não perdeu nenhum ponto. Foram duas vitórias por 2 a 0 nos confrontos entre os dois times.

“A gente sabe que é uma grande equipe. Vamos com tudo para buscar os três pontos. Têm grandes jogadores lá, aqui também têm. Vamos com tudo igual como fomos no ano passado e conseguimos duas vitórias”, disse o meia Lima.

VAI MEXER

O técnico Guto Ferreira não ficou satisfeito com a atuação na derrota para o Corinthians e aproveitou a semana sem jogos para testar mudanças no time titular. A boa notícia é que Vina está novamente à disposição após cumprir suspensão automática.

Artilheiro do Ceará no Brasileirão, com quatro gols, Rick pode ganhar uma oportunidade entre os titulares, assim como o volante Pedro Naressi e o atacante Airton. Eles entrariam nas vagas de Mendoza, Marlon e Cléber, respectivamente.

A provável escalação do Ceará é: Richard; Buiú, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Pedro Naressi, Vina e Lima; Rick e Airton.