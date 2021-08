Pega pega: Antônia se enfurece com prisão de Júlio

Após Júlio (Thiago Martins) se entregar para a polícia, Antônia (Vanessa Giácomo) fará questão de interrogá-lo. “O seu cinismo tá me dando ódio”, dirá a morena revoltada por ter sido enganada pelo amado.

O garçom que vai se entregar nos próximos capítulos da trama, não conseguiu conviver com a culpa e fará a policial sofrer com a revelação.

“Por quanto tempo você achou que ia conseguir me enganar?”, falará Antônia. “Essa nunca foi minha intenção”, dirá o moreno.

“Não? Então, vamos do começo. Por que você roubou o hotel?”, perguntará. “Porque eu tava precisando do dinheiro. Você sabe, eu ia ser despejado com as minhas tias. Eu ia pra rua com elas duas”, tentará justificar.

“Aí, você se mete em um roubo de US$ 40 milhões. Aluguel caro esse” […] “Não combina comigo o nariz de palhaça, uma placa escrito ‘otária’ na minha testa”, dirá a policial. “Eu não ligo pro que você pensa, eu não me importo. Também não acredito no seu amor. Você cometeu um crime e vai pagar por isso”, conclui.