Pega Pega: Júlio confessa roubo e faz Antônia cair no choro

Os próximos capítulos de Pega Pega, novela da Globo, serão marcados com revelações bombásticas sobre o roubo do Carioca Palace.

No folhetim, o sobrinho de Prazeres (Cristina Pereira) enterrará a bolsa com a fortuna em um cemitério para cachorros para não manter mais a bolada com ele. Em seguida, Júlio voltará com a agente.

A irmã de Nelito (Rodrigo Fagundes) achará um comprovante do suposto enterro de Sherlock nas coisas do namorado, o que causará bastante estramento para a inspetora, já que o cão está vivo. Ela pedirá para Domênico (Marcos Veras) investigar.

O policial chegará no cemitério, desenterrará o objeto e logo avisará para a colega de trabalho: “A gente encontrou a mala do doutor Pedrinho [Marcos Caruso] com os dólares dentro do túmulo do cachorro”, a informação levará Antônia aos prantos e causará tamanha decepção.