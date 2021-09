Pega Pega: Mãe de Júlio paga fiança para soltá-lo

[ad_1]







O capítulo desta segunda-feira (30), de “Pega Pega” promete levar fortes emoções para o telespectador. Luiza avisará a Pedrinho que a polícia conseguiu recuperar uma das malas com o dinheiro que seria usado para compra do hotel. Eric então dirá para Júlio que vai descobrir quem roubou o dinheiro junto com ele.

Antônia irá pessoalmente interrogar Júlio e o confrontará. Felizes e aliviados com a prisão de Júlio, Maria Pia e Malagueta dormem juntos. Prazeres passará mal ao saber da prisão de Júlio.

O galã ficará surpreso ao descobrir através de seu advogado que sua própria mãe pagou a fiança para soltá-lo. Ela então pedirá perdão ao filho.