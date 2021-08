Pega Pega: Prisão de Júlio faz Evandro e Mônica tremerem de medo

Preocupados com a possibilidade do passado criminoso da ruiva vir à tona, o rapaz implorará para que a mulher fique escondida dentro de casa.

Os misteriosos logo se incomodarão com o fluxo de pessoas no local. “Essa vila vai ferver de curiosos, repórteres. É capaz de a polícia querer falar com toda a vizinhança”, dirá Evandro.

O personagem de Paulo Vilhena revelará que sabia da participação de Júlio no crime: “No dia que fui à casa dele, eu encontrei com ele no porão. Ele estava mexendo na mala e nos dólares”. Mônica ficará enfurecida com o marido: “Você sabia que tinha US$ 10 milhões escondidos naquela casa e não me disse nada?”.