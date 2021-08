Penarol-AM 5 x 0 Atlético-AC – Chuva de gols nesta tarde em Itacoatiara

Itacoatiara, AM, 08 (AFI) – Após quatro jogos sem vencer, o Penarol confirmou a reabilitação ao golear o Atlético Acreano por 5 a 0, na tarde deste domingo, no estádio Floro de Mendonça, em partida válida pela décima rodada da Série D. O Leão da Velha Serpa não teve conhecimento do adversário e venceu com tranquilidade.

Com a vitória, o Penarol conseguiu se mantar no G4 do Grupo, com 14 pontos, apenas dois do quinto colocado e terá uma semana cheia para pensar no próximo duelo.

Já o Atlético é o oposto do Penarol. O time acreano atualmente ocupa a lanterna do Grupo, com apenas quatro pontos conquistados.

O JOGO

Desde o inicio, o Penarol foi melhor e jogou no campo do adversário. O Leão da Velha Serpa teve a oportunidade de abrir o placar logo aos 30 segundo com Diego Vitor que tirou demais do goleiro e chutou ao lado direto do gol. Após perder a primeira oportunidade, conseguiram abrir o placar aos 16 minutos com Wallace após rebota do goleiro.

Mesmo abrindo o placar, o Penarol não recuou, o atacante Diego Vitor teve mais duas oportunidade claras no primeiro tempo, mas não aproveitou. O segundo gol do time veio aos 38 minutos com Gleisinho, que deslocou o goleiro e ampliou o placar.

VIROU GOLEADA

O time foi para o intervalo com 2 a 0 no placar, o que já era bom. Mas não recuaram na segunda etapa e aos 19 minutos Railson acertou um belo chute de fora da área e quase marcou o terceiro da equipe. Até que o atacante Diego que já havia perdido 3 oportunidades claras, não desperdiçou a quarta e conseguiu ampliar o placar para 3 a 0.

Aos 30, Railson marcou um belo gol onde tirou o zagueiro e chutou no canto do goleiro que nem pulou na bola. Já no fim do jogo o Penarol teve um pênalti marcado e Rodriguinho aproveitou para deixar o dele e fechar o placar em 5 a 0.

PRÓXIMO JOGO

O Penarol volta a jogar no próximo domingo, fora de casa. O time viaja até o Acre para enfrentar o Galvez, às 17h. Já o Atlético-AC encara o Fast no sábado, às 18h em Manaus.