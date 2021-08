Penedo avança campanha de vacinação contra Covid para jovens com 18 anos

Praticamente 70% de toda população adulta do município já recebeu a 1ª dose

A notícia mais esperada para jovens com 18 anos residentes em Penedo finalmente chegou.

A partir da próxima sexta-feira, 20 de agosto, quem completou a maioridade pode e deve se dirigir até a central de vacina contra Covid-19 para receber a primeira dose do imunizante que salva vidas.

A boa nova foi anunciada pelo Secretário de Saúde de Penedo. “Segunda e terça-feira nós vamos vacinar jovens com 20 anos ou mais. Na quarta e na quinta será a vez para os jovens com 19 anos ou mais e na sexta e no sábado chega a vez deles: toda a turma de jovem com 18 anos ou mais”, informa Guilherme Lopes.

O anúncio do calendário é mais um avanço no combate ao coronavírus no município que tem a melhor cobertura para a população idosa entre todos de Alagoas e um dos melhores aproveitamentos no uso dos lotes de vacina destinados para Penedo.

Praticamente 70% da população adulta penedense está vacinada com a primeira dose contra Covid. O trabalho da SEMS Penedo administrou quase 44 mil (43.993) doses de vacina até agora, quantitativo de D1 e D2 aplicado até sábado, dia 14.

O serviço está disponível na central de vacinação que funciona no ginásio da Escola Ernani Méro, das 8h às 16 horas. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) vacina pessoas acamadas ou sem condições de locomoção em seu domicílio.

Para facilitar o acesso a quem mora na zona rural, a Prefeitura de Penedo disponibiliza transporte, respeitando o limite imposto por decreto relacionado ao controle da pandemia em Alagoas.

Como o deslocamento é feito em ônibus do transporte escolar, frota que volta a circular nesta segunda-feira, 16, com estudantes da rede estadual, a assistência ocorrerá nos finais de semana.

O cronograma será divulgado no portal oficial da Prefeitura de Penedo e nas redes sociais da gestão Crescendo Com Seu Povo e da Secretaria Municipal de Saúde.

