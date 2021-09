Penedo recebe Feirão do Nome Limpo para solucionar dívidas de mais de 22 mil penedenses

Atendimentos para negociação de débitos acontece até quinta-feira (02)

DECOM PMP

Com estrutura montada na Praça Comendador Peixoto, situada em frente ao supermercado Ki-Barato, o Feirão do Nome Limpo poderá beneficiar mais de 22 mil penedenses que estão com nomes negativados.

O Feirão, que tem apoio da Prefeitura de Penedo e Câmara Municipal de Vereadores começou hoje em Penedo e acontece até quinta-feira (02) oferecendo condições especiais para a quitação de débitos. Para participar, basta o cliente comparecer ao local levando documentos (original e cópia) de RG, CPF e faturas ou comprovantes das dívidas.

Articulado em Alagoas pelo Senador Rodrigo Cunha, relator da lei federal sancionada em junho deste ano, o Feirão do Nome Limpo possibilita que consumidores penedenses negociem dívidas com lojas, cartão ou qualquer tipo de empresa prestadora de serviço.

“Estou muito feliz em ver o nosso trabalho lá em Brasília saindo do papel e se transformando em realidade para transformar a vida das pessoas devolvendo dignidade e possibilitando uma vida com mais alegria” afirmou o senador.

Um dos beneficiados pelo projeto foi o produtor cultural Alessandro Santos que renegociou uma dívida. “Assim como eu estou muito feliz, várias pessoas estão muito felizes aqui no município de Penedo com essa parceria da Prefeitura Municipal de Penedo. Participar desse programa é muito bom e as pessoas estão conseguindo acordos para diminuir seus débitos. Eu mesmo resolvi uma pendência muito grande hoje e estou muito feliz” contou.

Por Janyelle Vieira – DECOM PMP