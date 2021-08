Penedo tem novo bispo nomeado por Papa Francisco

O Papa Francisco nomeou, nesta quarta-feira, 18 de agosto, o novo bispo da diocese de Penedo (AL). Dom Valdemir Ferreira dos Santos, atualmente bispo diocesano de Amargosa (BA), vai suceder dom Valério Breda, falecido em 16 de junho do ano passado. A Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) enviou saudação ao bispo.

Nascido em 30 de março de 1960, em nova Canaã (BA), dom Valdemir estudou Filosofia no Seminário Maior do Nordeste de Minas, em Teófilo Otoni (MG). Seus estudos de Teologia foram realizados na Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo. Foi ordenado presbítero em 6 de setembro de 1987, em Ibicuí (BA).

Como padre, teve atuações como membro da equipe de Coordenação da Catequese do Regional Nordeste 3, coordenador da Pastoral Catequética na então diocese de Vitória da Conquista e coordenador da Pastoral Catequética do Sub-Regional V. Também foi professor no Instituto Diocesano de Filosofia, vice-reitor (1992-1994) e reitor (1995-1996) do Seminário Maior de Filosofia. Foi vice-presidente e depois presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (1996-1997), reitor do Seminário Propedêutico (1997), diretor da Escola de Formação Diaconal Arquidiocesana (2007), entre outras funções. Antes de sua nomeação episcopal, foi membro do Conselho Presbiteral e do Colégio dos Consultores, e ecônomo arquidiocesano.

Dom Valdemir foi nomeado bispo de Floriano (PI), pelo Papa Bento XVI, em 17 de março de 2010. A ordenação, com a presença do então arcebispo de Vitória da Conquista, dom Luís Gonzaga Pepeu, e de seu antecessor, dom Geraldo Lyrio Rocha, à época presidente da CNBB, ocorreu em 30 de maio daquele ano.

Em 4 de maio de 2016, foi nomeado bispo de Amargosa, sendo transferido da sede de Floriano.

Seu lema episcopal é “Pasce oves meas” (Apascenta as minhas ovelhas) Jo 21,17.

Saudação a Dom Valdemir Ferreira dos Santos

Estimado irmão, Dom Valdemir Ferreira dos Santos,

No dia de hoje, participamos da alegria de todo o povo de Deus na Diocese de Penedo, que o acolhe como novo bispo. Da mesma forma, manifestamos nossa proximidade fraterna, neste momento em que recebe uma nova missão.

Seu lema episcopal, “Pasce oves meas” (Apascenta as minhas ovelhas) cf. Jo 21,17, nos recorda uma reflexão do Papa Francisco sobre nosso ministério episcopal: Como bússola do pastor, a partir do encontro de Jesus com Pedro depois da ressurreição, permanecem três ensinamentos fundamentais: “’amar, apascentar e preparar-se para a cruz’. Estes três aspetos «são o ‘segue-me’; Jesus quer que os pastores o sigam assim: amando, apascentando e preparando-se para a cruz»”.

Que a Virgem do Santo Rosário, Mãe do Redentor, padroeira da Diocese de Penedo, seja guia e sustento seguro para um pastoreio frutuoso.

Em Cristo,

