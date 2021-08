Pepino na pele funciona? Veja o que os especialistas dizem

A técnica de congelar o pepino e passar no rosto viralizou no TikTok. Mas, será que realmente vale adicionar o pepino na rotina de cuidados com a pele? Em entrevista à ‘Revista Glamour’, a esteticista Erin Larson disse que o truque é verdadeiro.

“Aplicar fatias de pepino nos olhos ajuda a reduzir o inchaço. porque o geladinho do pepino atua como um vasoconstritora, reduzindo o fluxo sanguíneo do local”, explica.

O dermatologista Robert Anolik reforça o argumento, alegando que o “inchaço na região dos olhos pode acontecer quando alguns vasinhos ficam dilatados, como o pepino restringe isso, ele consegue reduzir o inchaço”.